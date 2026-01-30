Bakan Göktaş'tan Aile Değerlerine Vurgu - Son Dakika
Bakan Göktaş'tan Aile Değerlerine Vurgu

30.01.2026 23:16
Bakan Göktaş, aileyi merkeze alan sanat eserlerinin çoğalmasının önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vatandaşımız entrika, yalan, dolan ve gayriahlaki konuların işlendiği yapımları izlemek istemiyor. İnsanımız, izlediğinde kendini görebileceği, kendi değerlerini, ailesini, komşuluk ilişkilerini, birliğimizi ve beraberliğimizi yansıtan içerikler talep ediyor." dedi.

Bakan Göktaş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan Tiyatro Akademisi'nin sahnelediği "Bizim Evin Hikayesi" tiyatro oyununun, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gösterimine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, Sultanbeyli Belediyesi'nin ortaya koyduğu vizyonu çok değerli bulduğunu, bununla gurur duyduğunu söyledi.

Sanata yatırım yapılmasının önemine dikkati çeken Göktaş, herkesin birçok alana yatırım yapabileceğini ancak insana, kültüre ve sanata yatırım yapmanın herkesin üstlenebileceği bir sorumluluk olmadığını ifade etti.

Göktaş, Sultanbeyli Belediyesi'nin bu alanda güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, bir tiyatro grubu kurulmasının ve sürecin danışmanlık desteğiyle yürütülmesinin ortaya son derece değerli bir eser çıkardığını vurguladı.

Sultanbeyli Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin bir yıl boyunca sabır, azim ve kararlılıkla disiplinli bir çalışma ortaya koyduğunu dile getiren Göktaş, eserin aynı zamanda aileye, insana ve devletin güçlü vizyonuna sanatsal ve kültürel bir destek sunduğunu söyledi.

"Aileyi merkeze alan sanat eserlerinin çoğalmasını temenni ediyorum"

Göktaş, "Bu programda çok kıymetli bir eser izleyeceğiz. Emeği geçen yazarından sanatçısına, rejisöründen yönetmenine, oyuncularından hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu güçlü yapının yalnızca burada değil, tüm Türkiye'de umut olmasını, aileyi merkeze alan sanat eserlerinin çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailelerin televizyonlarda, aile değerlerine zarar veren içerikleri izlemek istemediğini vurgulayan Göktaş, televizyon yayınlarında aile odaklı yapımların azlığından duyulan rahatsızlığa dikkati çekti.

Göktaş, aileyi değersizleştiren söylem ve programlardan toplumun geniş kesimlerinin şikayetçi olduğunu belirterek, aileyi merkeze alan, Türkiye'nin aile ve nüfus vizyonunu destekleyen, kültürel yapıyı, medeniyeti ve güçlü aile anlayışını yansıtan içeriklerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Bu noktada kültür ve sanat alanına çağrıda bulunan Göktaş, vatandaşların kendilerini temsil eden yapımlar görmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız entrika, yalan, dolan ve gayriahlaki konuların işlendiği yapımları izlemek istemiyor. İnsanımız, izlediğinde kendini görebileceği, kendi değerlerini, ailesini, komşuluk ilişkilerini, birliğimizi ve beraberliğimizi yansıtan içerikler talep ediyor. Gelin, bu alana yatırım yapalım. Kültüre, sanata ve değerlerimizi yaşatan konulara önem verelim. Çünkü insanımız bunu istiyor."

Göktaş, sahnelenecek oyunun da bu anlayışın somut bir örneği olduğunu belirterek, "Bu akşam tam da böyle bir oyunu hep birlikte izleyeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kültür ve sanat alanındaki çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da programa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Sultanbeyli Tiyatro Akademisi'ni yaklaşık iki yıl önce kurduklarını belirten Tombaş, genç, yetenekli ve sanata kabiliyeti olan bireyleri sanatla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Şehirlerin yalnızca fiziki yapılarla değil, insanıyla birlikte inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tombaş, Sultanbeyli'de değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken, hemşehrilerin sanata ve kültüre olan ilgisini her zaman önemsediklerini vurguladı.

Tombaş, bu doğrultuda kültür ve sanat alanındaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Ali Tombaş, bu yılın Aile ve Nüfus Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında, Sultanbeyli Belediyesi olarak nikah salonlarını ücretsiz hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile katılımcılar "Bizim Evin Hikayesi" tiyatro oyununun gala gösterimini izledi.

Etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hulki Cevizoğlu ve Hasan Turan, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

