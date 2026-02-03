Bakan Göktaş'tan Çocuklar için Dijital Güvenlik Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz" dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlayan ve 2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın çevrim içi ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korumak en temel önceliğimiz. Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." - ANKARA