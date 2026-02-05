Bakan Göktaş'tan İslam Toplumu'na Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta Ergün ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve Avrupa'da önemli çalışmalar yürüten İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Sayın Kemal Ergün ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun gönül coğrafyamızdaki yansımaları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. İnsanı merkeze alan sosyal hizmet yaklaşımımızı, sınırlarımızın ötesine taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz."