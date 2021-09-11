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Bakan Gül: "Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak" - Son Dakika

Bakan Gül: "Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak"

11.09.2021 12:57
Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak" dedi.

Hukukçular Derneği tarafından bir otelde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda katılan Adalet Bakanı Gül, adaletin en adil ve makul sürede gerçekleşeceği bir yıl olması temennisinde bulundu. Hukuk ve demokrasi arayışına, toplumun her kesiminde katılımcı bir anlayışla sivil toplum kuruluşlarının değerli katkılar sunduğunu belirten Bakan Gül, adaletin temelinin savunma, savunmanın da can damarının avukatlar olduğunu söyledi.

"Avukatlar vatandaşların adalete erişiminde köprü görevi görüyor"

Avukatların adil yargılama hakkının sigortası ve teminatı olduğunu vurgulayan Gül, "Avukatlar olmadan haklar eşit bir şekilde kullanılamayacaktır. Avukatlar aynı zamanda vatandaşların adalete erişiminde de köprü görevi görmektedir. Savunma hakkının güçlendirilmesine yönelik hedefler de bu dönemde hayata geçirilecek. Temel yaklaşımımız vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak, vatandaşımızın 'adalet tecelli etti' duygusunu tesis etmek, temin etmek. Bunu da sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi yapılacak'

Avukatlara yeşil pasaport verilmesi konusuna da değinen Bakan Gül, bazı avukatlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini anımsattı. Gül, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde adli yıl süreci içerisinde tüm avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının yüzde 18'den daha aşağıya indirilmesini de takip edeceğiz, inşallah gerçekleştireceğiz. Kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin iyileştirmeleri takip edeceğiz. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamındaki avukatlık ücretlerinin ödemelerinde önemli artışlar yapıldı Bu yılın başından itibaren ödediğimiz miktar 339 milyon 914 bin, yıl sonuna kadar yaklaşık 550 milyon lira, avukatlarımıza ödeme yapılacak. Stajyer avukatların da desteklenmesi konusunu yakından takip ediyoruz. Yine uzlaştırma görevlerinde yalnızca hukukçulara münhasıran bu görevin verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konudaki çalışmamızı önümüzdeki dönem sürdüreceğiz. Uzlaştırmayı yalnızca avukatlar yapsın istiyoruz."

Gül, e-duruşma uygulaması, yargıda hedef süre ve celse uygulamaları gibi adalete erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlar attıklarını söyledi. Yargı alanındaki reformların süreceğini kaydeden Bakan Gül, "Önümüzdeki dönemde Meclis açıldığında da yargı paketleriyle tüm bu hedeflerin hayata geçmesinin, ortak aklın izinin sürülmesinin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"Yargı ele geçirilecek bir merci değildir'

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Adalet Bakanı Gül, 256 faaliyetten 133'ünün hayata geçirildiğini belirtti. Faaliyetleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Gül, "Hedefimiz 2023 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak. Çabamız bu. Biz yargıdaki reformları toplumun her kesimiyle masaya oturarak yapıyoruz. Yargı ele geçirilecek bir merci değildir, yargı asla ama asla el uzatılmaması gereken, hepimizin ortak değeridir. Bunu koruyarak yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, hukuk mesleklerine giriş sınavı geleceğini ve meslekte kalitenin daha da artacağını bildirdi. Hukuk fakültesine giriş için üniversite sınavında sıralamanın 200 binden 125 bine düştüğünü hatırlatan Gül, gelecek yıl da 100 bine düşeceğini, bunun bir reform olduğunu vurguladı. - ANKARA

Bakan Gül: Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak
Bakan Gül: Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak
Bakan Gül: Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak
Bakan Gül: Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak

Yevgeniy Ziniçev, Abdülhamit Gül, Adalet, Hukuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Gül: 'Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Gül: "Hedefimiz 23 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak" - Son Dakika
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