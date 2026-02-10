Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kilis'e gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler Kilis'te Denetim Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?