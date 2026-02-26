Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
26.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında kendisine yasa dışı bahis SMS'leri geldiğini söyledi. Bakan Gürlek "Benim telefonuma da, size de sürekli mesaj geliyor. Sosyal medyada sürekli reklam yapıyorlar. Çalışma yapıyoruz. Ben istemezsem bana mesaj gelmemesi lazım" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yasa dışı bahis konusuna da değinen ve telefonuna SMS'ler geldiğini belirten Bakan Gürlek "Benim telefonuma da, size de sürekli mesaj geliyor. Sosyal medyada sürekli reklam yapıyorlar. Çalışma yapıyoruz. Ben istemezsem bana mesaj gelmemesi lazım" dedi.

"YASA DIŞI BAHİS MAALESEF ÇOK YAYGIN"

Bakan Gürlek'in açıklamalarına şöyle devam etti; "İstanbul'da biz de bu konuda sonuna kadar mücadele ettik. Yasa dışı bahis maalesef çok yaygın. Toplumun her kesiminden insan bu sisteme dâhil olabiliyor. İnsanlar kısa yoldan para kazanma umuduyla bu tuzağa düşüyor. Yasa dışı bahis sürekli yöntem değiştiriyor. Biz bir sistemi çözüyoruz, ardından yeni bir yöntem geliştiriliyor. Genellikle yurtdışında bulunan bahis siteleri üzerinden oynanıyor. İlk aşamada öğrenci hesapları kullanıldı. Maalesef 'mağdur' gibi görünen bazı kişiler, öğrenci hesaplarını kiraladı. Bu hesaplar üzerinden para trafiği sağlandı ve belirli komisyonlar karşılığında sistem işletildi. Paralar yurtdışına aktarıldı.

"ŞİMDİ ÖDEME SİSTEMLERİNİ KULLANMAYA BAŞLADILAR"

Bu yöntem çözüldükten sonra ödeme araçları ve ödeme sistemleri kullanılmaya başlandı. Birçok ödeme kuruluşuna yönelik operasyonlar yaptık. Çünkü yüksek komisyonlarla bu sisteme aracılık ediliyordu. Bu kanallar üzerinden de paralar yurtdışına aktarılıyordu. Bu yöntemi de tespit ettik. Şimdi ise farklı yöntemler kullanılıyor. Yasadışı bahiste "panel yöntemi" denilen bir sistem var. Biz bunu da tespit ettik.

Bu panel yönteminden sonra paralar yurt dışına gidiyor. Yurt dışından da, bakın, yasadışı bahis şirketini ya da organizasyonunu yönetenler bu paraları sonradan tekrar Türkiye'ye getiriyorlar. Bu çok önemli. Bu para Türkiye'ye geldiğinde kara para olarak geliyor. Yani bu paranın sisteme sokulması gerekiyor. Burada paravan şirketler kuruluyor, sahte fatura ve sahte belgeler düzenleniyor. İstanbul'da bu konulara ilişkin operasyonlar yaptık. Dijital mecralarda kanallar satın alındı, bazı finansal yapılar satın alındı. Bu para vergiye tabi değil; kayıt dışı bir para ve takibi zor. Bu nedenle yasadışı bahisle mücadele ettiğinizde aynı zamanda birçok farklı alanda da mücadele etmeniz gerekiyor.

"BU PARA TÜRKİYE'YE GELDİĞİ ZAMAN KARA PARA OLARAK GELİYOR"

Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım."

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    yangında selde ı ban atıp para dilenenlerede el atın 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Dev bankadan altın için çılgın tahmin Dev bankadan altın için çılgın tahmin

12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama: Kahraman pilotumuzun fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama: Kahraman pilotumuzun fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edildi
11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:17:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.