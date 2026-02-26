Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yasa dışı bahis konusuna da değinen ve telefonuna SMS'ler geldiğini belirten Bakan Gürlek "Benim telefonuma da, size de sürekli mesaj geliyor. Sosyal medyada sürekli reklam yapıyorlar. Çalışma yapıyoruz. Ben istemezsem bana mesaj gelmemesi lazım" dedi.

"YASA DIŞI BAHİS MAALESEF ÇOK YAYGIN"

Bakan Gürlek'in açıklamalarına şöyle devam etti; "İstanbul'da biz de bu konuda sonuna kadar mücadele ettik. Yasa dışı bahis maalesef çok yaygın. Toplumun her kesiminden insan bu sisteme dâhil olabiliyor. İnsanlar kısa yoldan para kazanma umuduyla bu tuzağa düşüyor. Yasa dışı bahis sürekli yöntem değiştiriyor. Biz bir sistemi çözüyoruz, ardından yeni bir yöntem geliştiriliyor. Genellikle yurtdışında bulunan bahis siteleri üzerinden oynanıyor. İlk aşamada öğrenci hesapları kullanıldı. Maalesef 'mağdur' gibi görünen bazı kişiler, öğrenci hesaplarını kiraladı. Bu hesaplar üzerinden para trafiği sağlandı ve belirli komisyonlar karşılığında sistem işletildi. Paralar yurtdışına aktarıldı.

"ŞİMDİ ÖDEME SİSTEMLERİNİ KULLANMAYA BAŞLADILAR"

Bu yöntem çözüldükten sonra ödeme araçları ve ödeme sistemleri kullanılmaya başlandı. Birçok ödeme kuruluşuna yönelik operasyonlar yaptık. Çünkü yüksek komisyonlarla bu sisteme aracılık ediliyordu. Bu kanallar üzerinden de paralar yurtdışına aktarılıyordu. Bu yöntemi de tespit ettik. Şimdi ise farklı yöntemler kullanılıyor. Yasadışı bahiste "panel yöntemi" denilen bir sistem var. Biz bunu da tespit ettik.

Bu panel yönteminden sonra paralar yurt dışına gidiyor. Yurt dışından da, bakın, yasadışı bahis şirketini ya da organizasyonunu yönetenler bu paraları sonradan tekrar Türkiye'ye getiriyorlar. Bu çok önemli. Bu para Türkiye'ye geldiğinde kara para olarak geliyor. Yani bu paranın sisteme sokulması gerekiyor. Burada paravan şirketler kuruluyor, sahte fatura ve sahte belgeler düzenleniyor. İstanbul'da bu konulara ilişkin operasyonlar yaptık. Dijital mecralarda kanallar satın alındı, bazı finansal yapılar satın alındı. Bu para vergiye tabi değil; kayıt dışı bir para ve takibi zor. Bu nedenle yasadışı bahisle mücadele ettiğinizde aynı zamanda birçok farklı alanda da mücadele etmeniz gerekiyor.

"BU PARA TÜRKİYE'YE GELDİĞİ ZAMAN KARA PARA OLARAK GELİYOR"

Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım."