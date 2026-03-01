Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, adliye lojmanlarında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Çarşamba Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan kardeşimiz İbrahim Selim Yazıcı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

GÜRLEK'TEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Gürlek paylaşımının devamında ise "Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa eden, genç yaşına rağmen mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun" diye yazdı.