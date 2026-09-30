Bakan Gürlek Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
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Bakan Gürlek Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

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Bakan Gürlek Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek’in New York’taki Türkevi’nde düzenlenen program sırasında hakkında fon soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan B.Ç. ile aynı fotoğraf karesinde yer almasının perde arkası ortaya çıktı. Adli kaynaklar, Gürlek’in B.Ç.’yi şahsen tanımadığını ve fotoğraf çekildiği sırada hakkındaki adli süreçten haberdar olmadığını belirtti. Fotoğrafın önceden planlanmış bir görüşme değil, program sırasında gerçekleşen anlık bir karşılaşma sonucu çekildiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türkevi’ndeki programı sırasında çekilen bir fotoğraf karesinin perde arkası ortaya çıktı.

Söz konusu karede kamuoyunda “Fon soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen B.Ç. adlı kişinin de yer aldığı belirtildi.

FOTOĞRAFIN ANLIK KARŞILAŞMA SONUCU ÇEKİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Adli kaynaklarından edinilen bilgide, Bakan Gürlek’in fotoğraf karesinde yer alan kişiyi şahsen tanımadığı ifade edildi.

Söz konusu şahsın, Türkevi’ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında Bakan Gürlek’in yanına gelerek fotoğraf çektirdiği aktarıldı.

Fotoğrafın çekildiği sırada Bakan Gürlek’in kişinin kimliği ve hakkında yürütülen adli süreç konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Fotoğraf karesinin önceden planlanmış bir görüşme veya özel bir kabul niteliğinde olmadığı, program sırasında gerçekleşen anlık bir karşılaşmadan ibaret olduğu vurgulandı.

Bakan Gürlek Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

ŞAHIS HAKKINDAKİ ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında B.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilirken, şahsın yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, B.Ç.’nin yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği ifade edildi. Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, Bakan Gürlek ile söz konusu kişi arasında herhangi bir tanışıklık, irtibat veya himaye ilişkisi bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, yargı süreçlerinde kişilerin konumu veya çevresi değil, deliller ve hukukun esas alındığı vurgulandı.

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SON DAKİKA: Bakan Gürlek Türkevi programında çekilen fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
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