Bakan Gürlek'ten Haluk Levent için bomba sözler: Az önce görüştüğüm bir kişi... - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten Haluk Levent için bomba sözler: Az önce görüştüğüm bir kişi...

Bakan Gürlek\'ten Haluk Levent için bomba sözler: Az önce görüştüğüm bir kişi...
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP soruşturmasında yaklaşık 245 milyon dolarlık para trafiğinin tespit edildiğini açıkladı. “Az önce görüştüğüm bir kişi” diyerek dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaşan Gürlek, bu kişinin Haluk Levent'in ABD'deki kliniğine gelerek 4 milyon 600 bin dolar verdiğini söylediğini aktarırken, bazı taşınmazların önce asistanı Yeliz Kaya, ardından Esin Önder Çağlayan adına devredildiğine ilişkin işlemlerin bulunduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın mali boyutuna ilişkin detayları paylaştı. Dosyada yaklaşık 245 milyon dolarlık para toplandığının tespit edildiğini belirten Gürlek, ABD'deki bir klinikle ilgili iddialar, taşınmaz devirleri ve müşteki beyanlarının incelendiğini duyurdu.

245 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP Derneği hakkındaki soruşturmanın mali boyutuna ilişkin dosyada yaklaşık 245 milyon dolarlık para toplandığının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında, toplanan paraların yanı sıra elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyen çok sayıda müştekinin beyanlarının da incelendiğini aktaran Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AHBAP soruşturmasında dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para toplandığı ifade ediliyor. Toplanan bu paraların dışında bir de müştekiler var. Elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyen kişiler bulunuyor"

"AZ ÖNCE KONUŞTUĞUM KİŞİ..."

Soruşturma çerçevesinde ABD'de bulunan bir kliniğin sahibiyle ilgili iddiayı da paylaşan Bakan Gürlek, söz konusu klinikten 4 milyon 600 bin dolarlık borç senedi alındığına ilişkin iddianın incelendiğini kaydetti. Bazı taşınmazların önce asistanlar üzerinden devredildiğine yönelik tespitler bulunduğunu belirten Gürlek, süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Az önce görüştüğüm bir kişi, Amerika'da bulunan kliniğine Haluk Levent'in geldiğini, 4 milyon 600 bin dolar verdiğini söylüyor. Taşınmazların doğrudan Haluk Levent adına değil, önce asistanı Yeliz Kaya adına, ardından Esin Önder Çağlayan'a devredildiğine ilişkin işlemler bulunuyor"

MASAK TESPİTLERİ VE İTİRAFÇI BEYANLARI DOSYADA

Mali işlemler ve gayrimenkul devirlerinin yanı sıra depolarda çürümeye terk edildiği belirtilen yardım malzemelerinin de araştırıldığını aktaran Gürlek, MASAK tespitleri ve itirafçı beyanlarının da soruşturma dosyasına girdiğini bildirdi.

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Son Dakika Gündem Bakan Gürlek'ten Haluk Levent için bomba sözler: Az önce görüştüğüm bir kişi... - Son Dakika

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