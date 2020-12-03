Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak

03.12.2020 14:10
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye, 2019 yılında bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek dünyada 20'nci sıraya çıkmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye, 2019 yılında bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek dünyada 20'nci sıraya çıkmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "BizBize" video konferans ve "webinar" uygulaması üzerinden gerçekleşen "Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı Transferi" temalı 13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı. Yaşanılan pandemi sürecinde SOME İletişim Platformu üzerinden Covid-19 ile ilgili yayımlanan tehdit istihbarat raporunda 42 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "814 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellenmiştir. Ülkemizi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018'de 73 bin iken, 2019'da 150 bine çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılında şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısının ise 102 bini aştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bağlı kuruluşlar ile birlikte ülkeyi siber saldırı tehditlerinden koruyabilmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2013-2014 ve 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları'nı hazırladık. Yeni dönem ulusal siber güvenlik stratejimizi ülke ekonomisini geliştirmek, toplumsal yaşamı korumak, milli güvenliği sağlamak, ülkemizde güvenli biçimde işleyen bir siber ortama sahip olmak ve siber güvenlikte ülkemizi uluslararası marka haline gelmek şeklinde belirledik" diye konuştu.

Siber güvenliğin sağlanmasında "yerli ve milli" ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına öncelik verildiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, bu konuda tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen Kasırga, Avcı ve Azad adlarındaki siber güvenlik uygulamalarının son derece başarılı olduğunun altını çizerek, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye, 2019 yılında bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek dünyada 20'nci sıraya çıkmıştır. Türkiye, siber güvenlikteki gayretleriyle Avrupa'da 11. sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Pandeminin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü 2020 yılında bilişim sektörünün yüzde 15 oranında büyüdüğünü aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Sabit ve mobil genişbant internet kullanımında yüzde 50 oranında artış oldu. Ses ve internet trafiklerinde de yüzde 50'ye varan artış yaşandı. Fiber hat uzunluğumuz, 404 bin kilometreyi aştı. Sabit genişbant abone sayımız 15 milyon 300 bini geçti. 83 milyona ulaşan mobil abone sayısının yüzde 90'dan fazlası son dört yılda 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. Genişbantta abone sayısı 78 milyon 400 bine ulaştı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak
Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Saldırı, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin siber güvenliğini yerli ve milli ürünler sağlayacak - Son Dakika


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