Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var" - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var"

18.04.2022 12:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı (1)Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı (1)

Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var. Bizim siyaset anlayışımızda millet ne dediyse onu yapmak var"

Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var"

Karaismailoğlu: "Yaptığımız konforlu yollar sayesinde vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi tam yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ziyaretlerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ziyaretlerde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Altyapısını geliştiren, tamamlayan ve dışarıdan da gıptayla izlenen bir Türkiye var' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Altyapısını geliştiren, tamamlayan ve dışarıdan da gıptayla izlenen bir Türkiye var'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var' - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:46:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement