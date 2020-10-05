Bakan Karaismailoğlu 'Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi' protokol imza törenine katıldı - Son Dakika

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,DHA- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında işbirliği protkolü imza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi, şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi kuruluyor. Ulusal hareketliliği artırmak amacı ile kurulacak merkezin işbirliği protokolü, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Protokol töreni öncesinde Teknopark'ı gezen İsmailoğlu, öğrenci ve akademisyenlerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

"2020'DE TOPLAM ARAÇ SAYIMIZ 23 MİLYON 650 BİNİ AŞTI"

İşbirliği protokol töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Şehirlerin hızla artan nüfusu, teknolojinin gelişimi ile, bireylerin ve yüklerin kısa ve uzun mesafeli hareketlerinde paradigma değişikliği yaşanmaktadır. Son 18 yılda taşıt sayımızda yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. 2020'de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54'ü otomobillerden oluşuyor. 2003 yılında 4 milyon 700 bin otomobil varken, Ağustos 2020 itibariyle, bu sayı 2.7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı. Hareketlilik, sektörel bazda çok ciddi ele alacağımız ve yakın gelecekte kendisinden fazlasıyla bahsedilen bir kavram haline gelecektir. Zira hareketlilik artık tek bir ulaşım moduyla, tek bir araçla değil birçok alternatifin bir arada kullanılabildiği, bütünleşik bir yapıda ele alınacaktır. Bu konuda, multi-disipliner bir yaklaşımın geliştirilebilmesi gelecek öngörülerimizi sağlıklı bir şekilde ele alabilmek önemlidir" diye konuştu.

"YERLİ E-SCOOTER'IMIZI ÜRETMEK YAKIN GELECEKTE NEDEN MÜMKÜN OLMASIN?"

Bakanlık ve üniversite işbirliğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak bizler de, makro ölçekte bir bakış açısını, ancak akademi dünyasıyla kuracağımız ortaklık ve iş birliklerimiz sayesinde elde edebiliriz. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi, şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütecektir. Yerli e-scooter'ımızı üretmek yakın gelecekte neden mümkün olmasın?" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK PROJELER ORTAYA KOYACAĞIZ""Günümüzde, geleneksel ulaşım sistemlerinin yerini çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyeti artırılmış yeni nesil hareketlilik sistemleri almaktadır" diyen Karaismailoğlu, "Kent içi ulaşımda, geleneksel erişim yöntemlerin yanında; elektrikli scooterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronelar gözle görülür derecede varlıklarını hissettirmektedir. Türkiye'de 35 bin e-scooter bulunmaktadır ve 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Kovid-19 salgını nedeniyle, vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşım araçları yerine mikromobilite araçları ile gerçekleştirmektedir. Bu araçlar üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde, dezavantajlı yolcular için de çeşitli olanaklar sağlayabiliriz. İşbirliğimiz kapsamında kurulacak bu merkezde, ulaşımda erişilebilirlik konusunda da çalışacağız ve her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler oluşturacağız. Bu şekilde, hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli, yaşlı, bebek arabalı seyahat etme zorunluluğu olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırarak, hayatlarını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da yapılan işbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek kurulan merkezin amacından söz etti. Prof. Dr. Yılmaz, "Ulusal hareketlilik stratejisi ve eylem planı çerçevesinde ortaya çıkabilecek Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarını yapmak, projeler üretmek. Şehir yaşamına hareket ve özgünlük katan yeni nesil hareketlilik sistemlerinin geleceğine yön vermek. Emniyet verimlilik, çevreye duyarlılık, sürüş deneyimi açısından bu hizmeti alanlar ve hizmet sağlayıcıları için araştırma ve geliştirme yapmak" dedi.