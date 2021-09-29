Bakan Karaismailoğlu "Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu İşçi Buluşması"na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattı (YHT) ile 357 kilometrelik konvansiyonel hatta yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, TCDD Gar Yerleşkesi Behiç Erkin Salonu'nda gerçekleştirilen "Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu İşçi Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türk demir yolu tarihinin başladığı 23 Eylül 1856'dan bugüne her yıl 23-28 Eylül'ün Demiryolu Haftası olarak kutladığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalışmalarına 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, projeleri birer birer hayata geçirdiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, şehir içi ulaşımında inşa edilen metrolardan şehirler arası YHT hatlarına, Türkiye'nin ekonomik gücünü artıran uluslararası hatlardan kıtaları bağlayan Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerde demir yolu çalışanlarının alın teri ve emeklerinin çok büyük olduğunu ifade ederek, "Bu emeğin karşılığında Türkiye güçlenecek, kalkınacak, büyüyecek." dedi.

Türkiye'yi demir ağlarla örerek insan ve yük taşımacılığında demir yolu potansiyelini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek Yolu'nun Orta Koridor'unda yer alan ülkemiz, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında bir merkezdir. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demir yollarının gelişmesi için yaptığımız yatırım miktarı 212 milyar lirayı geçti. Demir yollarının yatırımda 2013'te yüzde 33 olan payını, 2020'de yüzde 47'ye çıkardık."

Karaismailoğlu, demir yollarının modernizasyonu, yeni YHT hatlarının inşası için seferberlik başlattıklarına dikkati çekerek, bu alanda konforlu ve ekonomik bir seyahat alternatifi sunarken inşa ettikleri hatlar ve yeniledikleri sinyalizasyon sistemleriyle hata payını sıfıra indirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Lojistik maliyetleri düşürecek projeler

Diğer yandan seyahat süreleri kısalırken elektrikli trenlerle, diğer seyahat alternatiflerine göre emisyonların azaltılmasına da önemli katkıda bulunduklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemiz, bölgesel yük taşımacılığında önemli bir ticaret hacmine sahip. Bu potansiyeli lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız. Ankara-Sivas YHT Hattı, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmanaeli, Konya-Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Yenice, Mersin-Adana-Gaziantep, Kapıkule-Çerkezköy-Halkalı hızlı tren hatları gibi toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 357 kilometre konvansiyonel hatta da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'ndaki ilave çalışmaları da gelecek yıl bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük merkezlerinin demir yolu bağlantısının sağlanması, taşıma maliyet ve miktarında daha rekabetçi olma açısından, yük potansiyeli olan bu merkezlere iltisak hatları yapım çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Böylece üretimdeki lojistik maliyetlerde de önemli tasarruf sağlayacağız. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde demir yolu taşımacılığında nihai hedefimiz 25 lojistik merkezimizde, 20 milyon metrekarelik alanda, 75 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşmak ve ülkemizin bütünsel kalkınmasına katkı sunmaktır."

"İşçi kardeşlerimizi enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk kez Mart 2020'de görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelse de demir yolları dahil tüm ulaşım modlarında Sağlık Bakanlığının tedbirleri ve sertifikasyon işlemlerini yerine getirerek hizmetleri hızla eski temposuna kavuşturduklarını anlattı.

Salgının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sorumluluk alanları kapsamında pek çok tedbiri uygulamaya koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu tedbirlerimizin etkisiyle salgının başta hizmetler sektörü olmak üzere istihdamda ve iş gücüne katılımda meydana getirdiği kayıpların büyük bir kısmı telafi edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, salgın sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken sürecin demir yolu taşımacılığının lehine işlediğine işaret ederek, "Demir yollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'mız üzerinden yapılan ihracat ve ithalatta toplam 1 milyon 276 bin 134 tonluk yük taşındı. 2024 yılı sonunda bunu 20 milyon ton yüke yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yerli ve milli üretim hamlesiyle bölgesel ve uluslararası alanda, dost ve iş birliği halinde olan ülkelere güven veren güçlü bir marka olma konusunda hızla ilerlediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Saatte 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren setinin test süreçlerini tamamladık, 2022 yılında seri üretimine geçeceğiz. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifin seri üretimine de başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geçeceğiz. Milli Banliyö Treni Projesi'nde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında aracımızı raylara indirmek. Bu projeleri tamamlayarak araçlarımızı raylara indirdiğimiz an metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araç üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşacağız. Hedeflerimizi hayata geçirip ülkemizin bütünsel kalkınmasına destek olurken bizim için en önemli husus, bu uğurda alın teri döken sizlersiniz. Bu açıdan imzalanan toplu iş sözleşmesinde, sizin emek ve alın terinizin, hakkınızın korunması için tüm taraflar, iyi niyet ve samimiyet göstererek, büyük gayret sergilediler. Birinci yıl ilk 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 5, ikinci yıl ilk ve ikinci altı aylar için yüzde 5 oranında zamlarla birlikte, enflasyon farkları da dikkate alınacak. Böylece, işçi kardeşlerimizi enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz. "

"Dünyayı değiştirecek mega ulaştırma projelerini ele alacağız"

Bakan Karaismailoğlu, 6-7-8 Ekim'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, "Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme" temalı uluslararası bir şura düzenleyeceklerini de bildirdi.

55 ülkeden üst düzey yöneticinin katılacağı 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, dünyayı değiştirecek mega ulaştırma projelerini ele alacaklarını aktaran Karaismailoğlu, organizasyonda Kovid-19 sonrasında küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirleyeceklerini, tüm ulaşım ve iletişim modlarında dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ele alacaklarını kaydetti.

Demir yollarında yük taşımacılığı yüzde 20 arttı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük de 1213 kilometresi YHT olmak üzere yaklaşık 12 bin 500 kilometrelik demir yolu ağında günde binlerce yolcuyu, binlerce ton yükü ulaştırırken 165 yıllık köklü tarihin bilgi birikimi, deneyimi, demir yolu sevdasıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Salgın süresince demir yollarının, ticaretin devamlılığının sağlanmasında ön plana geçtiğini, demir yolu taşımacılığına talebin giderek artarak 2020 yılında 29,9 milyon ton yük taşındığını ifade eden Pezük, bu süreçte demir yolu tarihindeki en iyi taşıma miktarının yakalanarak bir önceki yıla göre 600 bin ton taşıma artışı sağlandığını bildirdi.

Pezük, bu yıl da şu ana kadar geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 20'nin üzerinde yük taşıma artışı gerçekleştiğine dikkati çekerek, sadece miktar bazında değil, taşınan yük ve parkur çeşitliliğinin arttığını vurguladı. Bu yıl yük taşımalarında artış trendinin devam ederek 25 milyon tona ulaştığı bilgisini veren Pezük, taşınan günlük yolcu sayılarının da salgın öncesi değerlerine yaklaştığını kaydetti.

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, kaynaklarını yönetirken milli çözümleri önceleyecek, genç beyinlerin daha çok sorumluluk aldığı, yenilikçiliğin prensip olarak benimsendiği bir duruş sergileyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin YHT'sini, elektrikli trenini, lokomotifini ve vagonlarını Türk mühendislerle tasarlamaya, işçilerle üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yazar, bunları ülkenin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da Anadolu'nun her şehrini kucaklayarak çalışmaya, hedeflerine ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından demir yolu çalışanları Bakan Karaismailoğlu ile etkinliğe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çiçek takdim etti.