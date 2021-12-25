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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK

25.12.2021 09:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, uzayda Türkiye'nin en güzel şekilde temsil edildiğini belirterek, '2002 yılı ve öncesinde konusu edilse bile akla hayale gelmeyecek işleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta TÜRKSAT 5B uydumuzu uzaya gönderdik. Neredeyse 2021 yılını uyduyla açtık uyduyla kapatıyoruz. Bunlar çok önemli, kıymetli işler. Ana vatan, 'mavi vatan' ve 'uzay vatan' yani uzayda önümüzdeki 35 yıl artık Türkiye'nin gücünü bütün dünya görmüş oldu. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olarak uzayda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ayrıca 2023 yılında uzaya fırlatacağımız TÜRKSAT 6A uydusuyla da uzayda kendi uydusuyla temsil edilmiş dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacağız' dedi.

'TÜRK PARASININ DEĞERLENMESİNE ÜZÜLENDEN VATANA HAYIR GELMEZ'

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle muhalefet partilerinde bazı beklentilerin oluşmaya başladığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

'Birkaç haftadır dövizdeki bu oynamalarla muhalefet partilerinin bazı beklentileri oluşmaya başlamıştı. Muhalefet etmek demek, vatanına milletine yapılan hizmeti düşmanlık etmek değildir. Bizim vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var ama son 19 yıldır bu memleket için yapılmış bu kadar hizmeti hor görmek ve kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına yakışmaz. Türk parasının değerinin artmasından üzülen bir kişiden de vatana, millete bir hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız lazım. Bunu bütün vatandaşlarımıza, teşkilatlar olarak anlatmamız lazım. 19 yıldır yaşanan bu büyük dönüşümü bütün dünya görüyor. Yaptığımız sırf ulaştırma altyapıları sayesinde ülkemiz yılda 13,4 milyar dolarlık tasarruf sağlamıştır. Bu tartışmalar birkaç yıl sonra belki kaybolacak ama bu yapılan projeler yüz yıllar boyu bu memlekete hizmet edecek projelerdir. Bu eserleri gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. Bu haksız eleştirileri, kötü siyasete aldırmadan vatanımıza, milletimize nasıl hizmet edeceğiz; onun çabası içerisinde olacağız.'

Teşkilatlardan hizmetleri vatandaşa anlatmasını isteyen Bakan Karaismailoğlu, 'Teşkilatlar, partimizin, hükümetimizin kılcal damarlarıdır. Siz bunları bütün evlere girerek, bütün yaptığımız hizmetleri, yapılacak hizmetleri ve artık dünyaya yön veren bir ülkeyi bütün vatandaşlarımıza anlatıp 2023'e güçlü bir şekilde aktardıktan sonra artık Türkiye'yi kimse tutamayacak. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti'ni artık bütün dünya görecektir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK

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Adil Karaismailoğlu, Muhalefet, Karabük, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜMEDEN TÜM KESİMLER HAK ETTİKLERİ PAYI ALACAK - Son Dakika
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