Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı için oy kullanan Kasapoğlu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını tercih etti.

Bakan Kasapoğlu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kasapoğlu, "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını "Burada yaşam var, yaşamın kendisi var." sözleriyle yorumladı.

AA fotoğrafları için Kasapoğlu, "Emeklerinize sağlık. Hepsi çok hoş fotoğraflar." değerlendirmesini yaptı.