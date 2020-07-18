Bakan Kasapoğlu çocukluğunun geçtiği tarihi sokakları gezdi - Son Dakika

Restorasyonu tamamlanan evlerden bazılarını çeşitli projelerle Bakanlık tarafından gençlerin kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydeden Kasapoğlu, gençlerin bu sayede tarihi bağlarından kopmadan milli şuurla Türkiye 'yi geleceğe taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, kafe ve restoran haline getirilen tarihi konakların işletme sahipleriyle sohbet etti.

Eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile tarihi Kula sokaklarında ve konaklarda gezen Bakan Kasapoğlu, restorasyon çalışmaları hakkında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun 'dan bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşiyle çocukluğunun geçtiği tarihi Kula sokaklarını ve evlerini gezdi.

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