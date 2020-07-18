Bakan Kasapoğlu çocukluğunun geçtiği tarihi sokakları gezdi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu çocukluğunun geçtiği tarihi sokakları gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşiyle çocukluğunun geçtiği tarihi Kula sokaklarını ve evlerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşiyle çocukluğunun geçtiği tarihi Kula sokaklarını ve evlerini gezdi.

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Eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile tarihi Kula sokaklarında ve konaklarda gezen Bakan Kasapoğlu, restorasyon çalışmaları hakkında Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'dan bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, kafe ve restoran haline getirilen tarihi konakların işletme sahipleriyle sohbet etti.

Restorasyonu tamamlanan evlerden bazılarını çeşitli projelerle Bakanlık tarafından gençlerin kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydeden Kasapoğlu, gençlerin bu sayede tarihi bağlarından kopmadan milli şuurla Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Mehmet Kasapoğlu, Hüseyin Tosun, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu çocukluğunun geçtiği tarihi sokakları gezdi - Son Dakika
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