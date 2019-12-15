Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Buz Hokey Takımının Bulgaristan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilip müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Buz Hokey Takımının Bulgaristan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilip müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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