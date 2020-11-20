Son dakika spor: İlke Özyüksel, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu

Polonya 'nın Drzonkow şehrinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İlke Özyüksel, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak