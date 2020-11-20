Son dakika spor: İlke Özyüksel, modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu
20.11.2020 21:04
Bir son dakika haberine göre Polonya'nın Drzonkow şehrinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İlke Özyüksel, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Polonya'nın Drzonkow şehrinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İlke Özyüksel, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
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