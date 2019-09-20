Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan süleyman atlı'ya tebrik mesajı
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Bakan kasapoğlu'ndan süleyman atlı'ya tebrik mesajı

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Süleyman Atlı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan kasapoğlu'ndan süleyman atlı'ya tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Süleyman Atlı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu ayrıca, yarın altın madalya için mindere çıkacak Taha Akgül'e de başarı dileğinde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı'yı kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun olimpiyatlarda madalya kürsüsünde yer alacağına yürekten inanıyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz Taha Akgül'ü de kutluyor ve şampiyonluk mücadelesinde başarılar diliyorum."

Süleyman Atlı, Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
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