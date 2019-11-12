Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan 'Dünya Zatürre Günü' mesajı
Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan 'Dünya Zatürre Günü' mesajı - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'Dünya Zatürre Günü' mesajı

7 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havalarda zayıflayan bağışıklık sisteminin zatürreye neden olabildiğini, bu nedenle hastalığa yakalanmamak için vatandaşların sağlıklı beslenmesi ve düzenli kontrollerini yapması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca'dan 'Dünya Zatürre Günü' mesajı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havalarda zayıflayan bağışıklık sisteminin zatürreye neden olabildiğini, bu nedenle hastalığa yakalanmamak için vatandaşların sağlıklı beslenmesi ve düzenli kontrollerini yapması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:  "Soğuk havalarda zayıflayan bağışıklık sistemi zatürreye neden olabilir. Bu nedenle hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenin ve düzenli kontrollerinizi aksatmamaya özen gösterin. Sağlıklı nefes, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve uzun bir yaşamın kaynağıdır."


Dünya Zatürre Günü, fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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