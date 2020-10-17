Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu

17.10.2020 13:52

Son dakika haberlerine göre - Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu takip eden polislerin bulunduğu iki araç ile habercileri taşıyan otomobil kaza yaptı, maddi hasar meydana geldi.

- Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu takip eden polislerin bulunduğu iki araç ile habercileri taşıyan otomobil kaza yaptı, maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Elazığ'a gelerek çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kent merkezinden çıkışta İstasyon Caddesi alt geçide giren konvoyda bulunan 23 BZ 812 plakalı Koruma Şube Müdürlüğü'ne ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kaza nedeniyle arkadaki araçlardan Çevik Kuvvet polislerini taşıyan 23 DE 138 plakalı minibüste ani firen yapınca Elazığ'ın televizyonlarından Kanal23 ekibinin bulunduğu 23 BR 192 plakalı otomobilde minibüse arkadan çarptı.

Bir aracında refüje çıktığı kazayı polisler ve haberciler yara almadan atlattı.

Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu
Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu
Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu
Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu

Adil Karaismailoğlu, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bakan konvoyunda kaza, polisler ve haberciler yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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