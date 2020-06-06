Bakan Kurum'dan "Riva Deresi" açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum'dan "Riva Deresi" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Riva Deresi değerlendirmesine ilişkin, "Sayın Başkanımızı biz işini yapmaya davet ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Riva Deresi değerlendirmesine ilişkin, "Sayın Başkanımızı biz işini yapmaya davet ediyoruz. Oradaki kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir, iki arıtma tesisinin baypas ederek doğaya bıraktığı sulardır. Sonuçta orada arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş, sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin. Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin, çevrenin kirlenmesine müsaade etmesin." dedi.

Bakan Kurum, Halkalı Millet Bahçesi'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerin, İmamoğlu'nun Riva Deresine ilişkin açıklamalarını sorması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, çevreye ilişkin ülkede bir yatırım varsa bakanlığın orada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının takdirleriyle şu an görev yaptıklarını belirten Kurum, milletin iradesini de sahaya yansıtmak durumunda olduklarını ifade etti.

Kurum, "Biz 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı o çöp dağlarını tertemiz yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunduk. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşte gelinen bu süreçte istenirse çevreye ilişkin projeler, yatırımlar nasıl yapılabiliyor, net bir şekilde burada gösteriyoruz." dedi.

Millet bahçelerinin açılışını ve kentsel dönüşüm projelerinin takibini yaparken, İstanbul'u ve Türkiye'yi ilgilendiren tüm projeleri de yerinde görüp incelediklerini aktaran Kurum, "Biz oturduğumuz yerden ahkam keserek, boş laf kalabalığı yaparak projelerimizi yürütmüyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ki ondan talimat almak da bir şereftir, bir onurdur. Bu şeref çerçevesinde kararlı bir şekilde vatandaşımıza, milletimize, çocuklarımıza yapılması gereken projeleri kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

"Hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık"

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boş laf üretmiyoruz, boş laf konuşmuyoruz. Sayın Başkan'a da tavsiyem artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı, 11 ay geriye dönüp baktığında İstanbul'a aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin. Dolayısıyla çevre bakanlığı olarak biz Riva projesine ilişkin gittik, yerinde incelemeler yaptık. İki tane atık su arıtma tesisi veya oradaki işletmelere ilişkin incelememiz neticesinde hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık. Bunu bugün de yaptık, dün de yaptık, yarın da yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği bize emanettir. Biz bu emaneti korumak durumundayız, Başkanımızın hoşuna gitse de gitmese de. Biz bu çerçevede denetimlerimizi yaptık ve Sayın Başkanımızı işini yapmaya davet ediyoruz. Oradaki kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir, iki arıtma tesisinin baypas ederek doğaya bıraktığı sulardır.

Sonuçta orada arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş, sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin. Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin, çevrenin kirlenmesine müsaade etmesin. Üstümüze düşen görevleri 18 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önderliğinde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hem çevre yatırımlarını, hem doğaya hem de şehirlerimizin gelişmesine ilişkin yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bölücülük bizim hiçbir zaman işimiz olmadı, mesleğimiz olmadı. Biz her zaman 83 milyon kardeşimizi kucakladık. Hakkari'de, Şırnak'ta ne yaptıysak... Tavsiye ederim Şırnak'ta yaptığımız, Diyarbakır'da yaptığımız projeleri görmesini. Dolayısıyla bugün İstanbul'da da İstanbulumuzun tüm ilçelerinde de 83 milyon vatandaşımızı, 17 milyon İstanbulluyu ilgilendiren tüm yatırımları yapacağız. Kararlı şekilde projelerimizi yapmaya devam edeceğiz."

"Maskelerimizi ayrı toplayacağımız çöp kutularında biriktireceğiz"

Bakan Kurum, İstanbul Boğazı'nın başta maske ve eldivenler olmak üzere çeşitli atıklarla kirletilmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Normalleşme sürecine biliyorsunuz girdik. Vatandaşlarımız artık parklarımıza, bahçelerimize, sokaklarımıza çıkmaya başladı. Tabii biz bu süreçte hem maskemizi kullanmak, hem sosyal mesafeye, fiziki mesafeye dikkat etmek hem de çevremizi temiz tutmak durumundayız. Bu üç kural çok önemli. Bunun dışında da Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı çerçeveler neticesinde yaşamımızı sürdürmek durumundayız. O kullanmış olduğumuz maskeleri de nisan ayında bir genelge yayınladık Valiliklerimize, belediyelerimize, kullanılan maskelerin ayrı bir çöp kutusunda, tıbbi atık gibi toplanması ve bu atıkların ayrı bir şekilde geri dönüşüme, bertarafa gönderilmesi noktasında bir genelgemiz oldu. Bu genelge çerçevesinde de 48 saat bu maskelerimizi ayrı toplayacağımız çöp kutularında biriktireceğiz ve bir şekilde bunları bertarafa göndereceğiz."

Plastik, maske ve eldiven gibi atıkların çevreye ciddi zararlar verdiğini kaydeden Kurum, "Plastik poşetlerin kısıtlanması sürecinde bunları ifade etmiştik, 50-100 yılda doğaya karışabiliyor ve doğaya, doğal hayata çok ciddi anlamda zarar verebiliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan biz ayrı bir hassasiyet bekliyoruz bu noktada. Maskelerimizi özenli bir şekilde biriktirip o biriktirdiğimiz çöplerimizi de belediyelerimize teslim etmek suretiyle bertarafını sağlayalım. Çünkü bu doğa, bu bu ülke hepimizin. Çevreyi ve ülkeyi, doğayı bu noktada korumak durumundayız." diye konuştu.

Bakan Kurum, etkinlikte sanat ve spor camiasından isimlerle diktiği ağaca can suyu verdi.

Millet Bahçesindeki yürüyüş yolunda ilerlerken katılımcılara bilgi veren Kurum, satranç sahasında sanatçı Coşkun Sabah ve eski futbolcu Ümit Karan ile satranç oynadı.

Sanat atölyelerini dolaşan ve spor alanında hedefe ok atan Kurum, elektrikli scooter ve bisiklet kullandı.

Kurum, bakanlık tarafından 2019 yılında düzenlenen Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışmasının "3 Boyutlu Proje" kategorisinde ödül alan eserlerden oluşan sergiyi gezdi, gençlerle sohbet etti.

Etkinlikte çocuklara oyuncak da dağıtıldı.

Bakan Kurum'dan Riva Deresi açıklaması

İstanbul, Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan 'Riva Deresi' açıklaması - Son Dakika

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