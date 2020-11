Bakan Kurum: İzmir'in çehresini değiştirecek yeni yuvalarımız projelendiriliyor - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm ekiplerin kentsel ve deprem dönüşümüne yoğunlaştığını ifade ederek, "TOKİ'miz projelere çalışıyor. Mimarlarımız, mühendislerimiz 7- 24 esaslı olarak zemin etütlerine ve projelerimize çalışıyor. İzmir'in çehresini değiştirecek yeni yuvalarımızı projelendiriyorlar" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmalar, hasar gören okul binalarının durumu ve hasar tespit çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Kurum, şunları söyledi:

"Depremin üzerinden tam 8 gün geçti. 8 gün boyunca, AFAD İzmir İl Müdürlüğü'müzde hep birlikte şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir bir kriz yönetimini başarıyla yürütüyoruz. Bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, vekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, belediye başkanlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, AFAD'ımız, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla birlikte; son derece uyum içerisinde çalışıyoruz. İstisnasız bütün kurumlarımız, belediyelerimiz sahada canla başla kararlı bir gayreti ortaya koyuyor. Biz de hasar tespit çalışmalarında, esnafımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla beraberiz. Şu an sahada aktif bir şekilde, İzmir seferberliğimize güç katan, gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."'KENTSEL DÖNÜŞÜME YOĞUNLAŞTIK'Tüm ekiplerin kentsel dönüşüme, deprem dönüşümüne yoğunlaştığını ifade eden Bakan Kurum, "TOKİ'miz projelere çalışıyor. Mimarlarımız, mühendislerimiz 7- 24 esaslı olarak zemin etütlerine ve projelerimize çalışıyorlar. İzmir'in çehresini değiştirecek yeni yuvalarımızı projelendiriyorlar. Projelerimiz bitince de inşallah, 15 gün içerisinde ihaleye çıkacağız. İzmirli kardeşlerimizin gönülleri rahat olsun, müsterih olsunlar. Hiçbir kardeşimizi mağdur etmeden inşallah imar ve inşa sürecimizi 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. İzmir'de örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımızın taşınma süreçleri başladı. Valiliğimiz koordinasyonunda vatandaşlarımızın taşınmasına yardımcı oluyoruz. Yine dün, gün içerisinde enkaz alanlarında incelemelerimiz oldu. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların görüşlerini ve taleplerini aldık. Bugün de aynı şekilde, sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.'AĞIR HASARLI, ACİL YIKILACAK VE YIKIK BİNA SAYISI TOPLAMDA 309'Sahada çalışmalarını sürdüren ekipler hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Bakan Kurum, İzmir'de hasar tespit çalışmalarının salı gününe kadar tamamlanacağını belirterek, "Şu an sahada 7 bin 127 personelimiz, bin 27 araçla enkaz kaldırma, hasar tespit, yardımların ulaştırılması, sağlık hizmetleri, barınma, teknik destek ve ikmal faaliyetleri kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaralanan 31 vatandaşımızın tedavisi hala devam ediyor. Şu an hasar tespitleri için sahada aktif çalışan bin 572 uzmanımızla çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bayraklı'nın tamamında bugün, İzmir geneline ise önümüzdeki hafta salı gününe kadar hasar tespitlerini tamamlayacağız. Bugün itibariyle 61 bin 735 binada 348 bin 297 bağımsız bölümde hasar tespiti çalışmalarımızı tamamladık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık toplam 309 bina, 4 bin 425 bağımsız bölüm olduğunu tespit ettik. 3 bin 152 az hasarlı, 371 orta hasarlı binamız var" diye konuştu.'OKULLARDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK'İzmir'de okullara 1 hafta daha ara verildiğini ifade eden Bakan Kurum, "Biz de bu süreçte okullarımızdaki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şu ana kadar İzmir'de depremden etkilenen ilçelerimizde bulunan 857 okulumuzdan 5 tanesinin ağır, 18 tanesinin ise orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca ilçelerinde muhtarlıkların önünde kurduğumuz koordinasyon çadırlarından başvuruları, talepleri almaya devam diyoruz. Toplam 3 bin 370 başvuru aldık. Şu an için binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılarak girilebilir. Ağır hasarlı binalarımızda ise boşaltılma süreçleri de kaymakamlıklar, muhtarlarımız ve güvenlik güçlerimizin yardım ve destekleriyle devam ediyor. Biz ilk etapta 5 bin konutluk bir projelendirme yapıyoruz, ihtiyaç olması halinde bu sayıyı arttıracağız" dedi.'2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL'Şehir Hastanesi'nin yanında yer alan 1 milyon 300 bin metrekarelik rezerv alanda 3 bin konut yapmayı planladıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Geri kalan 2 bin konutu ise yerinde yapacağız. Bilhassa yıkılan 17 binanın bulunduğu alanlarda yeni konutlarımızı inşa edeceğiz. İzmir'de yıkılan ve ağır hasarlı binalar için AFAD'dan hak sahibi olarak belirlediği vatandaşlarımız; yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin + 5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 isteyenler ise rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler. AFAD'dan hak sahibi olanlar için; yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak, maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek. Yine, hasar tespit çalışmalarına göre orta hasarlı olan ve risk teşkil eden binalarda oturanlar kentsel dönüşüm uygulamalarına göre yerinde veya rezerv yapı alanındaki konutlardan bu ödeme koşullarına yakın bir şekilde konut sahibi olabilecekler" ifadelerini kullandı.'RİSKLİ KONUTLAR DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'Yerel yönetimlere çağrıda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi: "Belediyelerimiz bir an önce eksiklerini tamamlayarak kentsel dönüşüm master planlarını hazırlasınlar. Depremle mücadelemizde topyekun birlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Riskli bütün konutları dönüştürmek için hep birlikte adım atmak zorundayız. İrtibat ofislerimizi açtık. Vatandaşlarımız kira yardımı müracaatlarını yapmaya başladılar. Haftaya kiraları ödemeye başlıyoruz. Yine, vatandaşlarımız İzmir Valiliği internet sitesinden hem binalarının durumunu öğrenebilir hem de eşya, kira ve taşınma yardımı konusunda başvurularını buradan yapabilirler. Yardımlar kapsamında; AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız kanalıyla vatandaşlarımıza yaklaşık 14 milyon lira yardım yapıldı. Burada şunu ifade etmek istiyorum; orta hasarlı yapılar için kiracıysa 3 bin, ev sahibi ise 5 bin liralık bir yardım yapacağız" dedi.'ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR'

Çadır kentte yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, "Yine, esnafımıza anonim şirketi olmaması kaydıyla 2 bin 500 lira da kira yardımı yapıyoruz. Bayraklı'da bin, Bornova'da 312 konteynerlik geçici barınma alanlarımızda yapım çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; 2 bin 807 çadırımızı kurduk. 944 çadırımız boş durumda. Şu an 6 bin 408 vatandaşımız çadırlarda kalıyor. Kızılay koordinasyonunda belediyelerimiz ve STK'larımız toplam 40 dağıtım noktasında; beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için 96 personel, 383 gönüllü 42 araç ile her öğünde 427 bin kişiye hizmet verebilecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz; 4 çadır yerleşkesine poliklinik hizmet çadırı kurdu. Acil müdahale ünitelerinde poliklinik hizmeti veriyor" diye konuştu.