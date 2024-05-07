Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi... Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Yerel

Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi... Feci kaza kamerada

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İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadının, tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Birgül Kodaloğlu'nun tırın önünden geçerken çarptığı ve tırın altında kaldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.05.2024 02:32
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Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi... Feci kaza kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadının, tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza dün saat 11.00'de Halkapınar Mahallesi Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Kodaloğlu'na tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kodaloğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Korkunç son kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isterken tırın önünden geçtiği esnada Birgül Kodaloğlu'na tırın çarptığı, tırın altında kalan kadını fark eden sürücünün de birden durduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi... Feci kaza kamerada
Kaynak: İHA

İzmir, İzmir, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı kadın tırın altında kalarak can verdi... Feci kaza kamerada - Son Dakika

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