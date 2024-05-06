İzmir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

İzmir\'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Kemalpaşa istikametinden Bornova'ya doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 06:46  Güncelleme: 06:48
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İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı

Kaza saat 05.00 sıralarında, Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova'ya doğru seyir halinde olan Y.A. (72) idaresindeki 35 ZZ 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil, ardından savrularak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan sürücü Y.A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Y.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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