Bakan Kurum: "MÜSİAD Konya Şubemizin, 'Avrupa'daki ilk karbon nötr şehri Konya' hedefini çok anlamlı buluyoruz"

"Bakanlık olarak MÜSİAD Konya Şubemizin, 'Avrupa'daki ilk karbon nötr şehri Konya' hedefini çok anlamlı buluyoruz, çok kıymetli buluyoruz"

"MÜSİAD yıllar yılı hor görülmüş ötelenmiş, örselenmiş, yok sayılmış Anadolu'nun umut ışığı olmuş, milletimizin gerçek yüzünü dünyaya gösteren bir platform olarak analarımızın bin yıllık dualarından milletimizin çağları aşan ufkundan milletimizin alın terinden doğmuştur"

Bakan Kasapoğlu: 'Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak'

Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Konya, Güncel, Son Dakika

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