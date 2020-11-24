Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü - Son Dakika

Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü

24.11.2020 19:56
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü, System.String[]

Elazığ'da yapılan deprem konutlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yapılan sürpriz sayesinde ilkokul öğretmeni ile görüntülü görüşerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Elazığ'da yapılan deprem konutlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendisine yapılan sürpriz sayesinde ilkokul öğretmeni ile görüntülü görüşerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek için Elazığ'a geldi. TOKİ tarafından kent genelin yapılan konutları tek tek yerinde inceleyen Bakan Kurum, aynı zamanda ilgililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Bakan Kurum, valiliğe geçerek yapımı süren ve biten konutlarla ilgili koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi Vali Erkaya Yırık sürpriz yaparak Bakan Kurum'un ilkokul öğretmeni Emine Oray'ı görüntülü aradı. Vali Yırık Bakan Kurum'a telefonu vererek öğretmen öğrenci buluşması sağladı. Bir süre öğretmeni ile sohbet eden Kurum, Öğretmenler Gününü kutladı. - ELAZIĞ

Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü
Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü

Murat Kurum, Elazığ, Deprem, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, öğretmeni ile görüntülü görüştü - Son Dakika


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