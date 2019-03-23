Bakan Kurum: "Terör Örgütünün Siyasi Uzantılarıyla Kol Kola Gezdiler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "2023 yılına kadar tüm Türkiye
'de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muşumuza da 500 sosyal konutu il merkezine bağlı Kepenek'te projelendiriyoruz. En yakın zamanda talebini toplayacağız. 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilecekler." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Bakan Kurum, Valiliği ziyaret ederek, burada Vali İlker Gündüzöz
'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanları istişare toplantısı yaptı.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, medeniyetin tapusu ve Anadolu'nun kapısı olan Muş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Muş'un, Malazgirt
Zaferi'nin kazanıldığı ve tarihin yazıldığı en önemli şehirlerden biridir olduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:
"Bu anlamda bakanlık olarak tarihimizi ve medeniyetimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak adına bugün Muşumuzu ziyaret ettik. Bu ziyaret çerçevesinde valimiz, milletvekilimiz ve belediye başkanlarımızla şehrimizin geleceğine dair birtakım kararlar aldık. Öncelikli olarak 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muşumuza da 500 sosyal konutu il merkezine bağlı Kepenek'te projelendiriyoruz. En yakın zamanda talebini toplayacağız. 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Bu talebi de en kısa sürede toplayıp 2019 yılı içinde sosyal konut uygulamasına da başlayacağız. Yine Medeniyetimizin yazıldığı Malazgirt'te önemli bir sosyal konut talebi var. Malazgirt'e de Selçuklu
ve Adalar
mahallelerimizde mülkiyeti Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait alanlarda sosyal konut uygulamasını başlatıyoruz. Önümüzdeki hafta kaymakamlığımız ilçemizdeki sosyal konut talebine ilişkin talep toplama sürecini başlatacak. Talebe göre de Selçuklu ve Adalar mahallelerimizdeki alanlarımıza sosyal konut uygulamasını yapacağız."
"Doğamız ve çevremiz daha da korunacak"
İl merkezinde altyapı anlamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarının bitme aşamasına geldiğini belirten Kurum, 2019 yılı içerisinde İl Bank Genel Müdürlüğü ve belediyenin ortak yürüttüğü bu projenin tamamlanacağını ve Muş'un alt yapısının tamamen yenileneceğini kaydetti.
Muş'un atık su arıtma tesisine kavuşması gerektiğini, Karasu
Nehrine de şehrin birtakım atık sularının bırakıldığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:
"Buna ilişkin süreci hızlandıracağız. 2019 yılı içerisinde projelendirip hızlı bir şekilde başlatacağımız atık su arıtma tesisi ile artık hem Karasu Nehrimiz hem de bölgedeki doğamız ve çevremiz daha da korunacak. Bu anlamda atık su arıtma tesisinin de yapılmasıyla artık içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi ve düzenli depolama sahasının olduğu Muşumuz çok daha önemli bir sürece girecek. Alparslan 2 Barajımızdan şehrimize gelecek içme suyuna ilişkin projelendirme çalışmaları tamamlandı ve devlet su işlerimiz bu süreci belediyemizle ortak şekilde projeyi yürütüyor. Bizde bakanlık olarak İller Bankası
Genel Müdürlüğümüz ile şehrin içme suyu teminine ilişkin isale hattına her türlü maddi ve teknik desteği vereceğimizi bu noktada Feyat Asya
başkanımızın ve Muşumuzun yanında olduğumuzu ifade etmek isterim."
Muş'un Pertek
Deresi'nde bulunan vahşi depolama sahanın artık dolduğunu bildiren Kurum, buranın bertarafına ilişkin bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü eliyle belediyenin ortak bir proje yürüteceğini kaydetti.
"İkinci bir millet bahçesi kazandıracağız"
Proje çerçevesinde Pertek Deresi'nin etrafı ve depolama sahasının rehabilitasyonu yapılarak süreç içinde buradan enerji elde edilmesi veya buranın bir bölge parkı haline getirilmesine ilişkin her türlü projeye ve belediyeye bakanlık olarak destek vereceklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi.
"Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da geldiğinde açıkladığı eski stadımızın bulunduğu alana 53 bin metrekarelik bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Bu millet bahçesinin içinde yeni bir spor salonu inşa edeceğiz. Gençlerimizin oynayabilmesi için bir gençlik merkezi olacak. Bu merkezimizde kıraathanelerimizde gençlerimiz 7 gün 24 saat vakit geçirerek spor yapabilecek. Her türlü aktiviteyi bu millet bahçesinin içinde yapacaklar. Bunun dışında da açık spor sahalarının, yeşil alanlarının, yürüme ve bisiklet yollarının olduğu çok önemli bir millet bahçesini Muşumuza kazandıracağız. Toplum Konut İdaresi Başkanlığımız bu yıl içinde inşaatına başlamak suretiyle kısa zamanda Muşlu vatandaşlarımıza teslimlerini yapacağız. Muş'a ikinci bir millet bahçesi kazandıracağız. Buna ilişkin Murat Nehri
yanında 128 bin metrekarelik alanda o tarihi köprümüzün gün yüzüne çıkarıldığı, nehrin içindeki adaların karşısında yürüme ve bisiklet yolları, dinlenme alanları yer alacak. Tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir millet bahçesini sadece Muş'a değil, aslında bölgeye kazandıracağız. 128 bin metrekarelik alanda İl Özel İdaremiz, İl Bank Genel Müdürlüğümüz ve belediyemiz ortak bir çalışma yürütecek. 20 milyon bedeli bu projeyi de kısa zamanda Muşumuza kazandıracağız. Bu anlamda Muş'un ikinci bir millet bahçesi olacak. Yeşil alan miktarı olarak da hedeflediğimiz kişi başına 15 metrekareye adım adım Muş'umuz da yakalamış olacağız."
Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe" projesinin bulunduğunu anlatan Kurum, bu kapsamda şehirde ecdadın bıraktığı camileri, hanları, hamamların restore edileceğini, aynı zamanda bunların etrafının açılarak meydanlaştırılacağını belirterek, Asya'nın turizm ve istihdamı artırmaya yönelik projelerinin de bulunduğunu kaydetti.
Kurum, "Bizde Feyat başkanımızın bu projelerine, Muşumuzun ve vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarına karşılıksız kalmayacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile belediyemiz bu projeyi ortaklaşa yürütecekler ve çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini Muşumuz da başlatmış olacağız. Bu anlamda vatandaşımızı mağdur etmeden rızaları çerçevesinde kentsel dönüşüm projesi ile Muş'un tarihini ve ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracağız. Bu çok önemli bir alanı da Muş'a kazandıracağız." diye konuştu.
"Türkiye'de yaklaşık 14 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçtik" Emine Erdoğan
'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin tüm Türkiye'de yaklaşık 14 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçtiğini kaydeden Kurum, şunları aktardı:
"Muş Valiliğimiz ile bu prodjemizi de yürütüyoruz. Bu anlamda Muşumuz da örnek bir uygulamayı başlattı. Yaklaşık bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçiyorlar. Bunların bir kısmı resmi idareler, bir kısmı bölgemizdeki okullar. Bu sayede hem şehrimizde çevreye ilişkin farkındalığı artıracağız hem de sıfır atık uygulamasına bu bölgede geçerek Anadolu'nun kapısı olan Muş'a yakışır şekilde bu projeyi yaygınlaştıracağız. Artık düzenli depolama sahalarıyla Muşumuz da çevremizi ve doğamızı korur bir projeyi yürüteceğiz. Bu projeyi de Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve bakanlığımız ortak yürütüyor. Tüm bunları yaptığımızda gerçekten Muş artık altyapısıyla tamamen yenilenmiş, içme suyunun geldiği, şehrin önemli alanlardaki o kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının giderildiği, millet bahçelerinin yapıldığı, spor alanlarının şehirde oluşturulduğu ve sosyal konut anlamında ihtiyaçlarının giderildiği ve 2023'e güçlü Türkiye'nin güçlü Muş'u sürecinde emin adımlarla gidecektir."
Ardından beraberinde AK Parti
Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, AK Parti İl Bakanı Rahmetullah Yaktı ve AK Parti Belediye Başkanı Feyat Asya ile esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kurum, partisinin seçim koordinasyon merkezine geçti.
"Bunların dönemi çöp, çamur ver çukur olarak hafızalara kazınmıştır"
Seçim koordinasyon merkezinde partililer ile vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, 31 Mart seçimleri için "Cumhur İttifakı"nın kurulduğunu anımsattı.
"Cumhur İttifakı'nın, kadim medeniyete sahip çıkan bu toprakların değeriyle oluşturulmuş bir ittifaktır." diyen Kurum, şunları ifade tti:
"Cumhur ittifakı, 15 Temmuz gecesi bu vatan, bayrak ve ezan için oluşturulmuştur. O kutlu yürüyüşe, karşılıklı güvene ve anlayışa dayalı oluşturulmuş bir güvendir. Bu güven çerçevesinde bu ittifak hamdolsun ülkemizin birçok noktasında kutlu, huzurlu ve mutlu şekilde yürümektedir. Tabi biz bu kutlu ittifakı kurmuşken diğerleri de illet ve zillet ittifakı kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola gezdiler ve Cumhuriyet Halk Partisi
diyor ki değerli kardeşlerim 'Mart'ın sonu bahardır'. Bende Muş'tan ve Malazgirt'ten kahraman vatandaşlarımıza soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu ilçeler, bu şehirler ne zaman bahar gördü ki bu 31 Mart'ta görsün değerli kardeşlerim. Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur ver çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. İşte o çöp, çamur ve çukuru bitiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan
'dır."
Vatandaşlara hizmet etme aşkıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarını belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanının da açıkladığı gibi "memleket işinin gönül işi" olduğunu anımsattı.
Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Cumhurbaşkanımız 'önce millet ve memleket' dedi. Bu anlayışla 11 maddelik manifesto açıkladı. O manifesto çerçevesinde şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve şehirlerimizin 2023, 2053, 2071 yılına hazırlığını yapmak ve bu çerçevede de bu projeleri görüşmek üzere illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde de karar almak suretiyle Cumhurbaşkanı Hükümet
Sistemi ruhuna uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz. İstiyoruz ki vatandaşımızın yaşam kalitesi yükselsin, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri olsun, marka şehirleri olsun. Bu anlamda da hem kişi başı yeşil alan miktarını hem de şehirdeki tarımı, turizmi ve istihdamı arttıracak projeleri belediye başkanlarımızla hayata geçiriyoruz ve bunları da en kısa zamanda buraya, şehrimize ve vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda Feyat başkanımızın pek çok projesi var. Başkanımızın Muşlu kardeşlerimizin tüm projelerine destek olacağız. Bu anlamda 31 Mart gecesi sandıkta tüm Türkiye'ye Muşlu kardeşlerimiz gerekli mesajı verecektir."
Burada partililer ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, kent ayrıldı.