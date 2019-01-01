Son Dakika Haberleri: Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Gülriz Sururi'ye Taziye Mesajı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Gülriz Sururi'ye Taziye Mesajı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından ünlü sanatçı Gülriz Sururi için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Gülriz Sururi'ye Taziye Mesajı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından ünlü sanatçı Gülriz Sururi için taziye mesajı yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gülriz Sururi için Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Ünlü sanatçı Gülriz Sururi'nin fotoğrafını paylaşarak taziye dileklerini ileten Bakan Ersoy, yayınladığı mesajda, "Türk tiyatrosunun çok büyük bir değerini maalesef kaybettik. Sanatçı bir aileden gelen Gülriz Sururi daha anne karnındayken Ayşe Opereti'yle sahnelerle tanışmıştı. Bu sene ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni onun aziz anısın hitap edeceğiz. Devlet Sanatçısı unvanına da sahip Gülriz Sururi'ye Allah'tan rahmet, sanat camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:19 Kaynak: İHA

Mehmet Nuri, Gülriz Sururi, Güncel
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