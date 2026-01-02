Bakan Memişoğlu, Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026'nın ilk mesai gününde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk mesai gününde, bir insanın hayatına dokunmak ve bir cana şifa olmak için genel cerrahi kliniğimizde fedakarlıkla görev yapan kıymetli ekip arkadaşlarımla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Hekimlik; bilgi kadar vicdanla, teknik kadar yürekle yapılan bir meslektir. Bir hekimin en önemli özelliği ise empatidir. Bizler, başkasının derdiyle dertlenen, başkasının acısını kendi yüreğinde hisseden insanlarız. Bu anlayışı temsil eden beyaz önlüğümüzü yeniden giyerek, yeni yılın ilk mesaisinde insanlığa hizmet etmenin sorumluluğunu ve onurunu bir kez daha derinden hissettim."