Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitim ücretleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özer, yeni eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim veren okullardan alınan ücretin kaldırıldığını söyledi.
Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz."
Son Dakika › Güncel › MEB Bakanı Mahmut Özer: 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim ücretlerinin tamamını kaldırıyoruz - Son Dakika