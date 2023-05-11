MEB Bakanı Mahmut Özer: 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim ücretlerinin tamamını kaldırıyoruz - Son Dakika
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MEB Bakanı Mahmut Özer: 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim ücretlerinin tamamını kaldırıyoruz

11.05.2023 12:26

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitim ücretleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özer, yeni eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim veren okullardan alınan ücretin kaldırıldığını söyledi.

2023-34 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GEÇERLİ OLACAK

Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MEB Bakanı Mahmut Özer: 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim ücretlerinin tamamını kaldırıyoruz - Son Dakika
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