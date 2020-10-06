Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke... - Son Dakika

Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke...

Son dakika haberine göre - Bakan Pakdemirli: "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke oldu" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün KKTC'ye su akışının yeniden sağlanması amacıyla düzenlenen törende, "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir...

- Bakan Pakdemirli: "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke oldu"

LEFKOŞA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün KKTC'ye su akışının yeniden sağlanması amacıyla düzenlenen törende, "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un katılımı ile bugün Geçitköy barajında düzenlenen törenle KKTC'ye suyun akışı yeniden sağlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pakdemirli törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke oldu. Dünyanın en büyük köprülerini, dünyanın en büyük havalimanlarını, dünyanın en önemli mühendislik projelerini yapar hale geldik" şeklinde konuştu.

Pakdemirli, "Şimdi bu en büyük köprüleri yaptığımız zamanı düşünün, bir de aynı köprü teknolojisi ve mühendisi ile de denizin altında köprüler yapmaya başladık. Bu köprülerden belki otomobiller geçmiyor ama hayat kaynağı olan su geçiyor. Ben burada Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerim nezdinde sizlere ve zatıalinize Kıbrıs'ımıza ülkemize ve dünyada tek olan bu projeyi kazandırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Çıkan bu arızayı sistemi iyileştirmek adına fırsat bildik" diyerek olumsuz hava şartlarının borulardaki arızaları ciddi bir yönde etkilediğini belirtti.

Tüm boruların karşılaşılan zorluklara rağmen 3 buçuk ay gibi kısa sürede bitirildiğini aktaran Pakdemirli, KKTC'ye tekrar su verilmeye başlandığını ifade etti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanım arkada gördüğünüz görüntü şu anda Geçitköy barajının boş hali. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı buranın dolu halini hep hayal gibi geliyordu bundan kısa bir süre önce maalesef. Ama bugünden sonra her gün buraya gelecek bu gölet nasıl doluyor diye. O nedenle bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Su geldiği zaman ürün çeşitliliği de olacak" diyen Bakan Oğuz, "Bu sayede KKTC'nin tarımsal gelişiminin yanında ekonomik girdisi de tarımsal anlamda çok ilerleyecek. İstihdam anlamında da bize çok fayda sağlayacak" dedi.

Anamur suyunun yarın itibari ile çeşmelerden akacağını tekrar belirten Tarım Bakanı Oğuz, Türkiye'den gelen suyun tarımsal anlamda da suyun kullanılmasının amaçlandığını da söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, tarımın gelişiminde Türkiye'den gelen suyun büyük katkı sağlayacağını ve KKTC'nin ekonomik anlamda da kalkınacağını aktardı.

Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke...
Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke...
Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke...
Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke...
Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke...

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Kıbrıs, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... - Bakan Pakdemirli: 'Türkiye artık tüm dünyada olduğu gibi büyük mega projelere imza atan bir ülke... - Son Dakika


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