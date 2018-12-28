Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek (3)

Bakan Pekcan: Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek (3)

1 saat önce

'ÇOCUKLARIMIZI KURTARDIK'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep merkezde katıldığı toplantıların ardından Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Pekcan: Hedefimiz Yüksek Gelir Seviyesindeki Ülkeler Arasına Yükselmek (3), System.String[]
'ÇOCUKLARIMIZI KURTARDIK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep merkezde katıldığı toplantıların ardından Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Pekcan, bakanlık görevlilerinden bölge ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. İpsala Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili konuşan Bakan Pekcan, "Geçen Ağustos ayında Kocaeli'de 800 kilo kokain yakalanmıştı. Bu tarihten itibaren gümrüklerde yakalanan en büyük miktardaki uyuşturucu. Arnavut plakalı bir araçtan yakalandı. Hem Trakya hem de İpsala gümrüklerinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah, bundan böyle de buna devam edeceğiz. Çocuklarımızı kurtardık" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, gümrük kapısıyla ilgili açıklamasında ise TIR parkı yapılacağını ve bölgenin biraz daha genişletilmesine yönelik projelerinin olduğunu söyledi.

Taylan YILDIRIM-Yılmaz BEZGİN/GAZİANTEP,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:27 Kaynak: DHA

Karkamış, Gaziantep, Ruhsar Pekcan, Güncel
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