Bakan Selçuk, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramını kutladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramını kutladı. Bakan Selçuk, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı vesilesiyle, Erişilebilir Aile ve Çalışma (@erisilebilirTR) sosyal medya hesaplarından Bakanlığın tüm haberlerinin erişilebilir olarak yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye'de ilk defa Türk Dil Kurumu'nun 2007 yılında düzenlediği 'Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı" ile 7 Haziran tarihinin Türk İşaret Dili Bayramı olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk; "Bakanlık olarak işaret dilinin yaygınlaşması konusunda önemli çalışmalar sürdürüyoruz." dedi. Bu kapsamda "erişelibirailevecalisma" ismiyle sosyal medya hesapları açıldığını belirten Selçuk, bu hesaplarda bakanlığın tüm haberlerinin işitme ve görme engelliler için erişilebilir formatta sunulacağını söyledi.

Türk İşaret Dili Tercümanlarına verilen önemin de altını çizen Selçuk; Bakanlık bünyesinde 56 Türk İşaret Dili Tercümanını istihdam ettiklerini, yapılacak bir sınav sonrasında yeni alımlarla bu sayıyı arttıracaklarını kaydetti.

"Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 11 Ekim 2019 tarih ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, işitme engellilere yönelik hizmetlere ilişkin de bilgi verdi.

Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk İşaret Dili Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Selçuk, Alo 183, Alo 144 ve Alo 170 Çağrı Hatlarında Türk İşaret Dili bilen personel görevlendirilerek, işitme engelli vatandaşlarımıza görüntülü hizmet verildiğini hatırlattı.

İLETİŞİM MERKEZLERİ ARACILIĞIYLA İŞARET DİLİ TERCÜME HİZMETİ VERİLECEK

İşitme engellilerin bilgiye, temel hizmetlere ve ürünlere erişimleri ve karşılaştıkları sorunlara değinen Bakan Selçuk, sorunların çözümü ve erişimlerinin hızlandırılması kapsamında Bakanlığımız bünyesindeki çağrı merkezleri ile işaret dili tercüme hizmeti verilmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

Bakan Selçuk, işitme engellilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere e-Devlet üzerinden erişimi ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini de kaydetti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki haberlerin Türkiye'de ilk kez 2013 yılında Türk İşaret Dili'yle yayınlanmaya başlandığını vurgulayan Selçuk, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde yayınlanan "Sevgi Bir Kuş" adlı çocuk dergisi de işitme ve görme engelli çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme ile web ortamında erişime açıldı" dedi.

Bakan Selçuk, işiten öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda "Temel Türk İşaret Dili" eğitim videolarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile EBA TV üzerinden yayınlandığını da vurguladı.

Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Uluslararası katılımlı "İşaret Dili ile Kur'an ve Hadis Çalıştayı" nı gerçekleştirdiklerini, ayrıca; işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu dini bilgilere erişebilmeleri amacıyla, aile temalı hadislerden oluşan erişilebilir bir çalışmayı hizmete sunduklarını da kaydetti.

Kurumların talepleri doğrultusunda personele Türk İşaret Dili farkındalık eğitimleri verildiğine işaret eden Selçuk, istihdam edilen 55 bin 196 engelli memurun 3 bin 662'sinin işitme engelli olduğuna dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre; en az bir engeli olan engelli nüfusun, genel nüfusa oranı yüzde 6,9 (4.876.000 kişi)'dir. Bu oranın yüzde 1,1'ini (yaklaşık 836.000 kişi) işitme engelliler oluşturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde engelli politikalarına ilişkin veri oluşturmak amacıyla geliştirilen Ulusal Engelli Veri Tabanına kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1 milyon 423 bin 96'sı erkek, 1 milyon 109 bin 297'si kadın olmak üzere toplam 2 milyon 532 bin 393. Bu sayılar, Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş bireyleri kapsamıyor. Söz konusu veri tabanında kayıtlı ve hayatta olan engellilerin engel gruplarına göre dağılımlarında da işitme engellilerin sayısı 229 bin 620 kişi. Bu rakam engelli nüfusun yüzde 8'ini oluşturuyor.

(İHA)