Bakan Soylu: Bitlis'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Bitlis'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:56 Kaynak: DHA
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