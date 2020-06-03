Bakan Soylu: Bitlis'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Bitlis'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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