Bakan Soylu'dan şehit ikizlerin ailesine ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında şehit düşen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliğinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu, başkanlık ettiği toplantının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Şehit ikizlerin babası Ali ve annesi Senem ile görüşen Soylu'ya Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile diğer yetkililer de eşlik etti. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Bakan Soylu, Mersin'de düzenlenecek güvenlik toplantısına katılmak üzere kentten ayrıldı.

(iha)