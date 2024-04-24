Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şiran'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şiran'da ziyaretler gerçekleştirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şiran\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara'yı ziyaret ederek başarı diledi. Uysal, belediye hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, Şiran'ın potansiyelini ortaya çıkarmak için güçleri olduğunu belirtti. Uysal ayrıca Şiran Kaymakamı Alperen Başkapan'ı ziyaret ederek şehit İsmail Yazıcı'nın mezarı başında dua etti.

24.04.2024 17:07
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden Şiran Belediye Başkanı seçilen Abdulbaki Kara'yı makamında ziyaret etti, görevinde başarı diledi.

Belediye hizmetlerinin önemine işaret eden Uysal, "Memleketin şehri emini olarak, yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan da sorumluluk duygusuyla sahip olduğu imkanı potansiyeli ortaya çıkarmak sizlerin vazifesidir. Bunu yapabilecek gücünüz de var." dedi.

Uysal, "At binenin, kılıç kuşananın." ifadesini kullanarak, "Mazeret yok. En zor şartlarda bile yapabilecek şeyler var. Şiran'ımızın kendi has imkan ve potansiyeli var. Ümit ederim bu dönemin sonuna varmadan çizdiğiniz çerçevede taahhüt ettiğiniz pek çok hizmeti somuta döndürmüş, başarmış halde milletin önünde olacaksınız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kara da Uysal'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti, projelerine ilişkin bilgi paylaştı.

Şiran Kaymakamı Alperen Başkapan'ı da makamında ziyaret eden Uysal, şehit İsmail Yazıcı'nın ilçeye bağlı Telme köyündeki mezarı başında dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şiran'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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