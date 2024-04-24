Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit çocuğu Gül'ün resim sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit çocuğu Gül'ün resim sergisini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit çocuğu Gül\'ün resim sergisini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Çocuk Zirvesi'nde çocuklarla ilgili çalışmaların ele alınacağını belirtti. Göktaş, şehit polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül'ün resim sergisini ziyaret etti ve sergideki eserleri çok beğendiğini ifade etti. Çocuk Zirvesi'nin önemine değinen Göktaş, çocukların söz sahibi olacağını ve çocuklarla ilgili güncel çalışmaların ele alınacağını söyledi.

24.04.2024 17:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit çocuğu Gül'ün resim sergisini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Çocuk Zirvesi açıklaması:

"Yarın başlayacak ve iki gün sürecek Çocuk Zirvesi, geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için önemli bir zemin oluşturacak"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş," Çocuk Zirvesi'nde çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmalar ele alınacak, gelişen teknolojiyle dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramı değerlendirilecek" dedi.

Göktaş, görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis Hüseyin Gül'ün oğlu 12 yaşındaki Talha Gül'ün hazırladığı yağlı boya resim sergisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara fuaye alanındaki resim sergisini Talha ve annesi Tuğba Gül ile gezen Göktaş, 50'den fazla yağlı boya esere ilişkin Talha'dan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, Talha'nın çok yetenekli olduğunu, bunu da düzenlediği sergiyle gösterdiğini söyledi. Sergide doğa resimlerinin yanı sıra özellikle Kudüs ile ilgili yaptığı resimleri çok beğendiğini vurgulayan Göktaş, "Sergide Talha'nın 50'den fazla eseri var. 2-3 yıldır çalışıyormuş. Kendisinin bu alanda fikir sahibi olması ve çalışmaları önünün ne kadar parlak olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Şehit ve gazilerin emanetlerinin çok kıymetli olduğunu, her zaman onların emanetleri olan kıymetli ailelerinin yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Göktaş, bir gazetecinin en çok hangi resmi beğendiğini sorması üzerine Göktaş, "Aslında hepsini çok beğendim. 12 yaşındaki bir çocuktan daha fazlası olan eserler var. Ben 'Hayat Ağacı' adını verdiği resmi çok beğendim. Hayat ağacı bizler için çok kıymetli. Aynı zamanda hikayesini anlatınca da etkilendik" yanıtını verdi.

İlk defa düzenleniyor

Bakan Göktaş, başka bir gazetecinin "Çocuk Zirvesi"ne ilişkin sorusu üzerine, "Bakanlığımız olarak ilk defa bir Çocuk Zirvesi yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının himayelerinde gerçekleştirilecek Zirve yarın başlayacak ve iki gün sürecek" diye konuştu.

"Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla yapılacak zirvenin önemine işaret eden Göktaş, programa çok sayıda politikacı, akademisyen ve uzmanın da katılacağını bildirdi.

Bunların yanı sıra çocuklar ve gençlerin de Çocuk Zirvesi'nde söz alacağını vurgulayan Göktaş, "Zirve kapsamında çeşitli paneller düzenleyeceğiz ancak bizler için en önemli unsur, Zirve'de çocukların söz sahibi olması. Değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşmeyle hayatımızda da çok şey değişiyor. Bu konudan çocuklar da etkileniyor. Bunları da Zirve'de ele alacağız. Çocuk Zirvesi'nde çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmalar ele alınacak, gelişen teknolojiyle dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramı değerlendirilecek. Çocuk alanında etkili bilgi paylaşımının yapılması, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması da Zirvenin bir diğer amacı olacak. Ayrıca savaşlardan etkilenen çocuklar da Zirve'de ele alınacak konular arasında bulunuyor. Politikalarımıza yön vermek bakımından Çocuk Zirvesi'ni çok önemli buluyoruz. Zirve'nin sonuçlarını da raporlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit çocuğu Gül'ün resim sergisini ziyaret etti - Son Dakika


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