Bitlis Emniyet Müdürü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşesi\'ni oluşturdu

Yerel

BİTLİS (İHA) – Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşesi" oluşturuldu.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hainlerinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 64 polisin Türkiye haritası şeklinde fotoğraflarının olduğu '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşesi'ni oluşturdu. Kendisinin de şehit evladı olduğu Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, oluşturduğu köşeyi Türk bayraklarıyla donatırken, Bitlis Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da tanıtımı yapıldı. - BİTLİS