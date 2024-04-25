Kocaeli'de şehit edilen Hüseyin Kaptan ve tüm şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de şehit edilen Hüseyin Kaptan ve tüm şehitler dualarla anıldı

Kocaeli\'de şehit edilen Hüseyin Kaptan ve tüm şehitler dualarla anıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için düzenlenen anma programında, şehitlik ve anıt ziyarete açılışının 3. yıl dönümü kutlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, konuşmasında Ermeni çetelerinin Türklere karşı yaptığı katliamlara değindi ve şehitlerin hatıralarını geleceğe taşımanın önemine vurgu yaptı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

25.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayığıyla yıllarca halka hizmet veren ve 1. Dünya Savaşı sırasında ayrılıkçı Ermenilerin kurmuş olduğu çeteler tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şehit edilen Hüseyin Kaptan, ailesi ve tüm şehitler dualarla anıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından şehitlerimize ahde vefa örneği olarak ve ihya edilip ziyarete açılan Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nda anma programı gerçekleştirildi. Ermeni çeteleri tarafından hunharca katledilerek şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için yapılan şehitlik ve anıt, ziyarete açıldığından beri şehitlerin hatıralarını ve kahramanlıklarını geleceğe taşımaya, tarih bilinci oluşturmaya devam ediyor. Şehitliğin ziyarete açılışının 3. yıl dönümünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 17 Ağustos Camii İmam Hatibi Veysel Karakaş'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

"Türklere karşı katliamlar yapmışlardır"

Programda konuşan başkan Yasin Özlü, "Başiskele'mizin tarihinde nice kahramanlıklar, nice zaferler, nice güzel hatıralar bulunmaktadır. Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır. Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır" dedi.

"Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak"

Yenilenen şehitliğin 2021 yılında ilk kez ziyarete açıldığını belirten Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık ve 24 Nisan 2021'de ilk kez ziyarete açarak tüm dikkatleri Şehidimiz Hüseyin Kaptan ve ailesine yapılan katliamın üzerine çekmiştik. Yapmış olduğumuz bu anıt ve şehitlik Kocaeli'nde bir ilk olup, 1. Dünya Savaşı sırasında, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşehrilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, onlara olan saygımızı gösterecektir. Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile milletimizi yaftalamak isteyenlere en güzel, en anlamlı cevabı Başiskele'mizden veriyor, tarihimizin gerçeklerini geleceğe taşıyoruz. Vatan, millet, bayrak ve dinimizin uğrunda şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ebedi mekanları cennet, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Öte yandan gerçekleşen programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Şehit Hüseyin Kaptan'ın torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de şehit edilen Hüseyin Kaptan ve tüm şehitler dualarla anıldı - Son Dakika


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:22 Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de şehit edilen Hüseyin Kaptan ve tüm şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement