Zonguldak'ta Şehit Mustafa Sezer Anısına Kütüphane Açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Şehit Mustafa Sezer Anısına Kütüphane Açıldı

Zonguldak\'ta Şehit Mustafa Sezer Anısına Kütüphane Açıldı

Zonguldak'ta şehit piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in anısına Erdemir Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı. Şehit Sezer'in arkadaşı Merve Cinel tarafından başlatılan kitap kampanyasıyla toplanan 2 bin kitapla oluşturulan kütüphane, bugün törenle açıldı. Açılışa şehit Sezer'in ailesi ve çeşitli yetkililer katıldı. Açılış sonrasında şehit Sezer'in annesi duygusal anlar yaşadı.

25.04.2024 16:18  Güncelleme: 16:22
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Zonguldak'ta şehit piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in anısına Erdemir Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

2023 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Zonguldaklı asker Mustafa Sezer şehit düştü.

Şehit Sezer'in arkadaşı Bartın Üniversitesi Bilge ve Bilge Yönetimi öğrencisi Merve Cinel, şehidin anısı yaşatmak amacıyla kütüphane oluşturmaya karar verirdi.

Ardından Cinal, sosyal medyada üzerinden şehit için kitap kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 2 bin kitap toplandı.

Toplanan kitaplarlarla Erdemir Anadolu Lisesinde şehit piyade uzman çavuş Mustafa Sezer kütüphanesi oluşturuldu.

Şehit Mustafa Sezer kütüphanesi bugün törenle açıldı

Kütüphane açılışına, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Kütür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Erdemir Anadolu Lisesi Müdürü Erol Koç, şehit Mustafa Sezer'in annesi Yasemin Sezer, babası Mehmet Emin Sezer, kardeşleri Kerim Sezer, Yakup Sezer ve eşi Aleyne Sezer ve Şehit Sezer'in arkadaşı Bartın Üniversitesi Bilge ve Bilge Yönetimi öğrencisi Merve Cinel katıldı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılış öncesinde Vali Yardımcısı Mehmet Türk, şehit ailesine plaket takdim etti.

Projenin mimarı olan Bartın Üniversitesi Bilge ve Bilge Yönetimi öğrencisi Merve Cinel, "Şehidimiz Mustafa Sezer, 1995 yılında Zonguldak Kozlu'da doğdu. Öğrenim hayatını Kozlu İlkokulu ve ardından Kozlu Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Görevine 2016 yılında başlayan Mustafa Sezer, evli ve bir çocuk babasıydı.Şehit Mustafa Sezer, 9 Ağustos 2023 tarihinde vatan borcuna canını, hayallerini feda etti.

Kütüphane açılışı sonrasında kütüphaneyi gezen şehit Mustafa Sezer'in annesi Yasemin Sezer, göz yaşlarına hakim olamadı.Anne Sezer açılış boyunca güçlükle ayakta durabildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Şehit Mustafa Sezer Anısına Kütüphane Açıldı - Son Dakika


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