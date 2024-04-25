İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza sonucu şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi - Son Dakika
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İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza sonucu şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi

İstanbul\'da görevi başındayken motosikletle kaza sonucu şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi

İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza sonrası şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi.

25.04.2024 23:45  Güncelleme: 23:51
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İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza sonrası şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Atatürk Mahallesi Bağ Sokak üzerinde polis memuru Emrah Büke, görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Emrah Büke, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Görevi esnasında şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesinde yaşayan annesi Nuran Büke ve babası Erdal Büke'ye Ereğli İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli ilçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Fahrettin Esfet tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

İstanbul, Baba, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza sonucu şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza sonucu şehit olan polis memurunun baba ocağına acı haber verildi - Son Dakika
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