Bakan Soylu: Hakkari'de 17 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Hakkari'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hakkari'de operasyon yaptıklarını hatırlatarak, "Bu operasyonda toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyon yerine karanlıkta ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bakanlık binasında düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, Türk milletinin bu topraklar üzerinde yaklaşık 200 yıldır muhtar seçtiğini söyledi. Tarihte seçimle iş başına getirilen ilk kamu görevlisinin de muhtarlar olduğunu belirten Soylu, "Fakat ne ilginçtir ki yerelde böyle köklü bir seçim alışkanlığımız olmasına rağmen ülke yönetiminde hep birlikte demokrasi için çok büyük mücadeleler verdik. Darbeler gördük, vesayet kurumları gördük. Bu millete demokrasiyi fazla gördüler. Muhtarımızı seçmemize izin verdiler ama bu ülke başbakan seçince rahatsız olup idam ettiler. Cumhurbaşkanımızı zaten yıllarca seçtirmediler. Birileri bu süreçleri önemsemeyebilir ama bu hal çok ciddi bir planlamanın, daha doğrusu bu milletin cumhuriyetle beraber tekrardan ayağa kalkmaması için dikkatlice takip edilmiş acımasız bir stratejinin ürünüdür" dedi.

Bazı çevrelerin 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu stratejiyi ısrarla takip ettiğine vurgu yapan Soylu, "15 Temmuz ve sonrasını bu açıdan iyi değerlendirmek lazım. 15 Temmuz sadece sokağa çıkıp milli iradeyi savunduğumuz tek gecelik bir karşı çıkış değildir. 15 Temmuz sonrasındaki 4 yılda yaptıklarımızla bir bütündür. Çok farklı bir değişim sürecinin adıdır. Biz 15 Temmuz'dan aldığımız güçle otomobil yapmaya kalktık. 15 Temmuz'dan aldığımız iradeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Yine 15 Temmuz'dan aldığımız güçle uluslararası arenada bir iddianın sahibi olduk. Terörle mücadelede, uluslararası politikada kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz bir döneme hep birlikte adım attık" diye konuştu.'TERÖR ÖRGÜTÜ 44 KİŞİ, BİZ 184 KİŞİ İKNA ETTİK'15 Temmuz'dan sonra yeni güvenlik konseptine geçtiklerini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Artık terörle mücadele ederken canımızın yanmasını beklemiyoruz. Tüm terör örgütlerine karşı eş zamanlı ve kesintisiz bir operasyon halindeyiz. Terörü besleyen tüm sebeplerle de mücadele ediyoruz. Terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yapmamızı eleştiriyorlar ama kimse kusura bakmasın. Birileri belediyeleri terör örgütünün bayisi gibi kullanırken biz karşıdan bakamazdık. Milletin çoluk çocuğunu dağa kaçırmak için kılavuzluk ederken biz karşıdan bakamayız. Bugün itibariyle terör örgütünün Türkiye'den ikna edip dağa gönderdiği kişi sayısı 44. Bunun yılda 5 bin 500 olduğu günleri gördük. Salgın olmasına rağmen aileleriyle beraber bir arada olup terör örgütünden ikna edip adalete teslim ettiğimiz sayı 184. Bu geçen sene 270'in üzerindeydi. Terör örgütünün ikna ettiği sayı 44, bizim terör örgütünden ikna ettiğimiz sayı 184. Biz, bu anlamda da büyük üstünlük kurduk."'HAKKARİ'DE 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Geçen hafta Hakkari'de bir operasyon yaptıklarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti: "Bu operasyonda kamuoyuna toplam 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Bu operasyonun yerine karanlıkta ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun. Dün yine Amanoslar'da Dörtyol İslahiye Grubu imha edildi. Amanoslar'da kalan terörist sayısı arkadaşların iddiasına göre 4, benim iddiama göre 3. İnşallah Amanoslar'daki geri kalanları da bitirip nasıl Karadeniz'de bir temizlik gerçekleştirilmişse şimdi Amanoslar'ı da bu musibetten kurtarmış olacağız. Teslimden başka, bırakıp kaçmaktan başka bir çareleri yok."CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MUHTARLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Öte yandan Bakan Soylu, yemekten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılanların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Sizler bizim yerel yönetimlerde Türkiye'deki ilk elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Dolayısıyla burada İçişleri Bakanlığı'mız, valilerimiz, kaymakamlarımızla beraber müşterek çalışmalarınızla inanıyorum ki Ankara'mızı güzel yarınlara beraber taşıyacağız. Dayanışmamız çok önemli, yardımlaşmamız çok önemli. Bu dayanışmamızı başarılı bir şekilde yürüttüğümüz sürece Allah'ın izniyle Ankara'mız bir başkent olarak çok daha güzel günlere yürüyecektir. Ben bu vesileyle başta bakanımız olmak üzere valimiz, kaymakamlarımız ve siz değerli muhtar kardeşlerim olmak üzere hepinizi daha nice yıllarda beraber olmak üzere en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun, geleceğimiz ailelerimizle beraber mutlulukla dolu olsun" dedi.