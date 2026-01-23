Bakan Tunç'tan AD-KUR ekiplerine teşekkür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda etkili olan kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım eden Adliye Personeli Arama Kurtarma (AD-KUR) ekiplerine teşekkür etti.

Tunç, NSosyal hesabından, "AD-KUR görevinin başında, milletimizin yanında" başlığıyla yaptığı açıklamada, AD-KUR ekiplerinin, kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişilere, temel ihtiyaç malzemeleri dağıtarak, "umut" olduğunu belirtti.

Zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan, vatandaşların güvenliğini sağlayan ve ihtiyaçlarını karşılayan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi AD-KUR ekibine teşekkür eden Tunç, kar yağışı nedeniyle yolda kalan kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Tunç'un paylaşımında, AD-KUR ekiplerinin vatandaşlara yardım ettiği anlara ait fotoğraflar da yer aldı.