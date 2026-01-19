Bakan Tunç'tan Bıçaklı Saldırı Açıklaması - Son Dakika
Bakan Tunç'tan Bıçaklı Saldırı Açıklaması

19.01.2026 22:45
Adalet Bakanı Tunç, Güngören'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan için açıklama yaptı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur." dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu elim olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklanmıştır.

Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocuklarımızın eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanunumuzda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmalarımızı gecikmeksizin hayata geçirecek, atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Çağlayan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika



    
