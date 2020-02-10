Bakan Turhan: "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber... - Son Dakika

Bakan Turhan: "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Bakan Turhan: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz siber güvenliğin üssü olarak siber...

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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