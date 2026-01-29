Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı

29.01.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, '30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz dünyanın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet sunuyor. 2002'den bu yana yapılan yaklaşık 23 bin 948 kilometrelik bölünmüş yol artışı, Dünya'nın çevresinin yüzde 60'ına denk geliyor. Yani 2002'den bu yana inşa edilen bölünmüş yol uzunluğu Türkiye'yi doğudan batıya 14 kez katetmeye yetecek seviyededir" dedi.

'OTOYOL ARTIŞ HIZINDA AVRUPA'DA 1'İNCİYİZ'

Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağını yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini kaydederek, "Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4 bin 330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını işaret ederek, "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:14:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz, Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.