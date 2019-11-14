Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Sivrihisar'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakan Varank Sivrihisar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank Sivrihisar'ı ziyaret etti

6 saat önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada gerçekleştirdiği toplantının ardından Sivrihisar'a geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Varank Sivrihisar'ı ziyaret etti, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada gerçekleştirdiği toplantının ardından Sivrihisar'a geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile birlikte tarihi yerleri gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Tarihi Ulu Camiyi gezen Bakan Varank, Sivrihisar ilçesinin çok güzelleştiğini ve Başkan Hamid Yüzügüllü'nün başarılı işlere imza attığını belirtti.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise, Sivrihisar'ı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a günün anısına ilçenin sembolü Nasreddin Hoca'nın minyatür heykelini takdim etti. - ESKİŞEHİR

Mustafa Varank, Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zehirlenme vakaları sonrası İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor
Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Sivrihisar'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]