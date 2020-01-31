Bakan Yardımcısı Dönmez'den HKÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez üniversite yerleşkesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen ile görüştü, HKÜ Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Dönmez, üniversitedeki çalışmaların çok başarılı olduğunu belirerek, üniversite-sanayi iş birliğinin daha da kuvvetlenmesinin önemine dikkati çekti.