Bakan Yardımcısı Dönmez'den HKÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Dönmez'den HKÜ'ye ziyaret
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ziyaret etti.
HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez üniversite yerleşkesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen ile görüştü, HKÜ Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezinde incelemelerde bulundu.
Dönmez, üniversitedeki çalışmaların çok başarılı olduğunu belirerek, üniversite-sanayi iş birliğinin daha da kuvvetlenmesinin önemine dikkati çekti.
Son Dakika Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi