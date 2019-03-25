Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aosb'yi Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığını ziyaret etti.



AOSB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükdede, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu başkan vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Mehmet Nedim Büyüknacar ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.



Büyükdede, yerli üretimin teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, bu konuda her zaman sanayicilerin yanında olduklarını kaydetti.



AOSB Başkanı Sütcü de D-400 kara yolunda kurulu bölgenin konumu itibariyle lojistik avantajlar taşıdığını belirtti.



Sütcü, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı ve Adana ihracatının itici gücü olan AOSB'nin kent ihracatının yarısından fazlasını karşıladığını, Türkiye'nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda yatırım ve üretimlerini sürdürdüğünü kaydetti.



Büyükdede, daha sonra bölgedeki bazı tesisleri gezerek, incelemelerde bulundu.

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